Le masque obligatoire dans les transports en commun dès le 13 juillet

Le masque sera obligatoire dans tous les autobus et le métro au Québec à compter du 13 juillet, mais les sociétés de transport devront en interdire l’accès aux contrevenants seulement à compter du 27 juillet.

C’est ce qu’a annoncé le premier ministre, François Legault, en compagnie du directeur national de la santé publique, le Dr Horacio Arruda, à Montréal, mardi.

Le masque sera obligatoire pour les personnes âgées de 12 ans et plus. Il sera «fortement recommandé» pour les enfants âgés de deux à 12 ans et déconseillé pour les deux ans et moins en raison du risque qu’il représente pour ces tout-petits.

Jusqu’ici, François Legault et le Dr Horacio Arruda préféraient « recommander fortement » le port du masque dans les lieux publics alors que les partis d’oppositions et plusieurs experts réclamaient depuis plusieurs semaines qu’il soit rendu obligatoire, au moins dans les transports collectifs.

De nombreuses villes à travers le monde ont déjà décidé d'y obliger le port de couvre-visage, notamment New York et Berlin, pour limiter la transmission du coronavirus.

Les Torontois seront d’ailleurs obligés, à compter de jeudi, de porter un masque dans les transports en commun de la ville.