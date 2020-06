Les cinémas s'apprêtent à rouvrir dès vendredi

Signe supplémentaire que le Québec poursuit son déconfinement, les salles de cinéma commenceront à rouvrir leurs portes dès vendredi aux quatre coins de la province.

Le géant Cineplex a annoncé, mardi, que huit de ses vingt cinémas au Québec rouvriront dès le 3 juillet. Les autres salles rouvriront progressivement tout au long du mois de juillet, a-t-il été précisé.

Les fervents des salles obscures auront toutefois droit à une expérience bien différente qu'à l'ère pré-COVID. Notamment, le nombre de places sera limité dans les salles et les clients devront être séparés par des sièges libres, pour respecter la distanciation sociale.

Rappelons que Québec autorise présentement des rassemblements intérieurs d'au plus 50 personnes, dans la mesure où il est possible de respecter les règles de distanciation sociale dans la salle.

De plus, Cineplex gardera ses billetteries fermées. Les Québécois désireux d'aller voir un film sont encouragés à opter pour l'achat de billet en ligne ou à utiliser des bornes libre-service, en plus de réserver leur place dans la salle. Seules les cartes de débit et de crédit seront acceptées.

Les Cinémas Guzzo, qui rouvriront aussi vendredi, ont adopté des mesures similaires pour pouvoir relancer leurs activités tous en respectant les consignes de la santé publique.