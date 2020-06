Mesures sanitaires: pas simple de s’y retrouver

Faut-il se tenir à 2 ou 1,5 mètre de distance? Combien d’amis a-t-on le droit d’inviter à l’intérieur ? Plusieurs Québécois s’y perdent tant les mesures sanitaires évoluent, a constaté Le Journal.

Le Journal a concocté un quiz non scientifique pour tester les connaissances des habitants du grand Montréal alors que le Québec est en grand déconfinement et que des normes sanitaires sont toujours en vigueur.

Si la vingtaine de personnes questionnées s’entendaient sur l’importance de se laver les mains après avoir fait des courses et que la plupart savaient également qu’il est seulement permis d’inviter 10 personnes à la fois chez soi, Le Journal a constaté qu’il y a encore confusion dans les distances à respecter entre les individus.

« Dans le doute, on dit deux mètres », lâchent en riant Béatrice Thompson et Henri Boisvert, rencontrés au Marché Jean-Talon à Montréal.

Benoît Mâsse, professeur à l’École de Santé publique de l’Université de Montréal, ne se veut cependant pas trop sévère envers ses concitoyens.

« Ce n’est pas simple [de respecter toutes les règles]. Moi-même, parfois, j’ai de la misère », avoue-t-il. Il raconte être entré dans un magasin par la mauvaise porte récemment, et avoir encore du mal à suivre le sens des flèches collées au sol.

Juste 1,5 mètre

Si la plupart savaient que la distance à respecter dans un groupe de 10 personnes provenant de ménages différents est de deux mètres, rares étaient ceux qui étaient au courant qu’il était possible de garder seulement 1,5 mètre dans une salle où l’on est assis et où on parle peu ou pas.

« Ça change tellement souvent, comme la règle du 2 mètres ou du 1,5 mètre, qu’on ne sait plus exactement », souligne Nick Sako, un résident de Montréal. Ce dernier croyait au départ que la distance de 1,5 mètre était réservée aux épiceries et à la SAQ.

Alain Savard est plus catégorique : « C’est complètement ridicule et stupide », lance-t-il, mécontent des mesures de distanciation sociale qui changent régulièrement.

Masque obligatoire ou pas?

Plusieurs des répondants rencontrés croyaient que le masque était déjà obligatoire dans les transports en commun. D’autres ont admis vouloir que cette consigne soit appliquée le plus tôt possible.

Toujours pour ce qui est du masque, certaines des personnes croisées ne savaient pas qu’il fallait le laver après chaque usage.

« J’ai jamais entendu [cette consigne] », lâche Carole Daveluy qui reconnaît toutefois l’importance de le porter dans les lieux publics.

Pratiquement aucune des personnes rencontrées ne savait qu’il était toujours interdit de faire du vélo en groupe.

« Ça n’a pas trop de sens », conclut Mohamed Yazit que le Journal a croisé devant un commerce de Boucherville.

Testez vos connaissances

1. Quelle distance s’applique dans les rassemblements publics et à quelle condition ?

Réponse : 1,5 mètre entre les personnes dans les lieux où les personnes sont assises, relativement immobiles et parlent peu ou pas

2. Pour quelle exception la distanciation physique ne s’applique-t-elle pas ?

Réponse : Pour les personnes vivant sous un même toit.

3. Deux personnes qui ne vivent pas ensemble peuvent-elles avoir des contacts sexuels ?

Réponse : Non

4. Les promenades de vélo en groupe sont maintenant permises, vrai ou faux ?

Réponse : Faux.

5. À condition de respecter les règles de distanciation sociale, combien de personnes peuvent participer à des sports collectifs comme le soccer ?

Réponse : 50 personnes.

6 . Si je suis dans un lieu public et que je suis avec 9 autres personnes qui ne proviennent pas d’un même ménage, quelle distance dois-je garder ?

Réponse : 2 mètres

7. Combien de personnes peut-on recevoir chez soi ?

Réponse : 10

8. Est-ce que le masque est obligatoire dans les transports en commun ?

Réponse : Non, mais Québec le rendra obligatoire dans deux semaines.

9. Je dois me laver les mains en rentrant de faire des courses, vrai ou faux ?

Réponse : Vrai

10. Deux personnes qui n’habitent pas à la même adresse ne peuvent pas manger ensemble au restaurant ?

Réponse : Faux.

11. Je dois laver mon masque après chaque utilisation ?

Réponse : Vrai.