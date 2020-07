Meurtres scabreux avec un sabre de samouraï

Un jeune homme du Connecticut est accusé d’avoir tué deux hommes et d’avoir kidnappé une femme. Un mois après l’arrestation du suspect, on en apprend un peu plus sur les détails de ces crimes sordides.

Peter Manfredonia, 23 ans, est un ancien étudiant de l’Université du Connecticut. Il semble qu’il avait arrêté de dormir quelques jours avant le drame qui s’est produit à la fin du mois de mai.

Selon un témoin, Manfredonia était obsédé par les sabres qu’il possédait. C’est avec une de ses armes qu’il aurait tué Ted Demers, 62 ans, un voisin de la femme qui aurait été kidnappé qui aurait voulu s'interposer.

Il aurait aussi tué Nicholas Eisele, 23 ans, un ancien ami d’école, avec le même sabre.

Selon le mandat de perquisition, le sabre aurait été utilisé pour couper la main de l’homme de 62 ans ainsi que fracturer son crâne.

Manfredonia a ensuite pris la fuite avant d’être finalement arrêté au Maryland. Il est présentement emprisonné et est surveillé pour éviter qu’il ne s’enlève la vie. Il doit revenir en cour le 10 juillet.