Un groupe demande la vaccination pour tous

Les personnes à risque ont subi les conséquences de la pandémie, au cours des derniers mois, particulièrement celles atteintes d’un cancer.

La Coalition priorité cancer a demandé au gouvernement d’offrir à toute la population les vaccins contre l’influenza et la pneumonie cet automne.

«Si, à cause du déconfinement, on vit plus d’achalandage dans les urgences et les hôpitaux on craint qu’on doive fermer ou ralentir encore les services en oncologie», explique Eva Villalba de Coalition priorité cancer au Québec.

Pendant le confinement, les traitements dans les hôpitaux étaient difficiles à obtenir. L’organisme aimerait que le gouvernement offre des traitements plus adaptés.

On cite en exemple la France qui a offert la possibilité de suivre des traitements de chimiothérapie en perfusion à la maison.

En 2017-2018, 32% des personnes âgées entre 18 et 74 ans qui vivent avec une maladie chronique qui se sont fait vacciner. Chez les 75 ans et plus, c’était 75%.