Dua Lipa envisage une collaboration avec Madonna

Dua Lipa veut faire équipe avec Madonna sur un nouveau titre, après avoir admis que la «reine de la pop» est son inspiration.

En mars, la chanteuse britannique sortait son dernier album, Future Nostalgia, un disque «fortement influencé» par Madonna, selon son imprésario Ben Mawson, qui a dit au magazine Music Week essayer d'obtenir que les deux stars se produisent en duo.

«C'est sans aucun doute la pop star par excellence et il est évident que cet album est fortement influencé par Madonna. En fait, nous sommes sur le point d'essayer d'avoir Madonna sur un disque. Je vais lui envoyer un courriel et voir si elle est prête à faire un morceau de Dua. Mais Dua a tout ce qu'il faut, donc elle a un potentiel illimité», a-t-il dévoilé.

Dua Lipa, qui a 24 ans, a récemment avoué qu'elle aimerait faire une aussi longue carrière dans la pop que la Material Girl de 61 ans.

«Je veux faire ça aussi longtemps que possible, a-t-elle déclaré à Chelcee Grimes dans le balado What We Coulda Been. J'ai l'impression que Madonna a atteint son apogée à 40 ou 45 ans et a fait le meilleur album pop connu, et elle continue de tout écraser.»