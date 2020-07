Fini la restauration en espaces clos pour l’ensemble de la Californie

Afin d'endiguer l'explosion de nouveaux cas de COVID-19 en Californie, les autorités locales ont décidé mercredi d'interdire tout service de restauration en espaces clos à Los Angeles et 18 autres comtés de l'État particulièrement touchés par la pandémie.

L'interdiction prononcée par le gouverneur Gavin Newsom doit s'appliquer pendant «au moins trois semaines» et concerne également les bars, les cinémas et les musées qui auraient déjà pu rouvrir leurs portes.

«Ces 19 comtés représentent plus de 70% de la population de Californie», qui compte 40 millions d'habitants au total, a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse virtuelle.

Sont concernées la région de Los Angeles et la majeure partie de la Californie du Sud et du centre, ainsi les zones abritant la Silicon Valley et la capitale Sacramento plus au nord.

Déplorant des informations montrant que certains commerces et services ignoraient les consignes sanitaires, mettant en danger leurs clients et employés, le gouverneur Newsom a également annoncé qu'il mettait sur pied une force composée de diverses agences pour faire cesser ces manquements, menaçant les comtés qui ne joueraient pas le jeu de perdre des financements publics.

Gavin Newsom a aussi exprimé son inquiétude concernant les réunions familiales et autres rassemblements attendus le week-end prochain, férié pour cause de fête nationale américaine. Il a appelé les Californiens à porter un masque, théoriquement devenu obligatoire en Californie dans les espaces publics, et à faire preuve de la plus grande prudence.

Le gouverneur a également demandé aux comtés à risque qui ne l'auraient pas déjà fait de renoncer aux traditionnels feux d'artifice du 4 juillet, comme Los Angeles l'a déjà fait, en décidant en outre de fermer ses plages durant tout le week-end pour éviter un afflux massif propice aux contaminations.

Plus de 6000 personnes sont mortes de la COVID-19 en Californie, où quelque 230 000 cas ont été recensés depuis l'apparition de la maladie.