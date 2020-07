Le travail d’une vie démoli sous ses yeux

La journée était chargée en émotions pour la propriétaire de la résidence pour aînés le Manoir du Lac, à Sainte-Marthe-sur-le-Lac.

Mercredi, elle a dû regarder la résidence être démolie.

«C'est comme mon bébé. Je perds mon bébé. Michel, il voulait m'épargner ça ce matin, mais j'ai dit non», a confié à TVA Nouvelles Céline Rhéaume, propriétaire depuis 18 ans de la résidence.

«Une grande tristesse. C'est sûr, j'ai été 17 ans à prendre soin des résidents qui étaient super bien traités. Et mon dossier est super clean, le CLSC [me donnait] toujours des belles félicitations», a ajouté Mme Rhéaume, la voix nouée par l’émotion.

Le soir du 27 avril 2019, la digue de Sainte-Marthe-sur-le-Lac a cédé. La résidence, qui accueillait 27 résidents, est l'un des nombreux bâtiments à avoir été inondés. Mme Rhéaume évalue aujourd'hui les dommages à plus de 800 000 dollars.

«On avait à peu près 12 pouces d'eau pendant 12 jours. La contamination, ça va très très rapidement après les dégâts d'eau», a expliqué Michel Sirois, le mari de Mme Rhéaume.

La décision de démolir en était une crève-coeur, mais pour la propriétaire, c'était la seule option possible parce que l'assurance n'était pas renouvelable. Et l'idée de soulever le bâtiment, par exemple, était une option complexe et risquée.

«C'est inévitable, on n'avait pas le choix, il fallait démolir. Juste soulever la bâtisse, c'était comme 500 000 dollars», a soutenu M. Sirois.

Pour une ex-employée du Manoir du Lac, le drame qu’a vécu Mme Rhéaume est «incroyable».

«Ce qu'ils ont vécu, c'est incroyable. Moi, je l'ai vécu avec eux autres. C'est un drame inimaginable», a raconté Manon Marchand à TVA Nouvelles.

«C'est bataille par-dessus bataille, par-dessus bataille. J'ai dit à Céline: "Il faut qu'il y ait une fin, Céline, il faut que ça s'arrête éventuellement''», a ajouté Mme Marchand.

La propriétaire du Manoir du Lac souhaite tourner la page, mais en poursuivant sa bataille.

«Il faut passer à autre chose. Je ne baisse pas les bras, par contre. Je vais me défendre. Mais je veux passer à d'autre chose», a conclu Mme Rhéaume.

Céline Rhéaume a déposé, en octobre dernier, une poursuite de 1,5 million de dollars contre la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac et le gouvernement du Québec pour négligence liée à l'entretien de la digue.