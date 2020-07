New York reporte la réouverture de ses salles de restaurants

Inquiet de la flambée de la pandémie dans de nombreuses régions américaines, le maire de New York a annoncé mercredi le « report » de la réouverture des salles de restaurants, qui devait commencer le 6 juillet.

«Ce n’est pas le moment de se lancer dans la restauration en salle», a déclaré le maire Bill de Blasio lors d’un point de presse. «Nous regardons ce qui se passe dans d’autres régions du pays (...) et nous sommes tous inquiets de voir que manger à l’intérieur d’un restaurant est devenu un problème.»

Il n’a donné aucune nouvelle date possible pour la reprise de cet aspect clé de la vie et du tourisme dans la capitale économique américaine, où tous les lieux de divertissement restent fermés. Les théâtres de Broadway ne rouvriront pas avant janvier 2021.

«Ce n’est pas une règle pour toujours, c’est un report», a-t-il souligné. «Il faut attendre d’avoir la preuve que nous pouvons le faire en toute sécurité.»

La métropole new-yorkaise, qui fut longtemps au coeur de l’épidémie aux États-Unis et a enregistré 22 000 morts du coronavirus, a vu depuis l’épidémie refluer fortement.

Elle s’est engagée depuis début juin dans un déconfinement prudent, et redoute que l’épidémie revienne comme un boomerang avec la flambée des cas dans les États du Sud et de l’Ouest du pays.

Lundi, 40 personnes seulement ont été hospitalisées à New York pour cause de coronavirus, et 1% seulement des personnes testées se sont avérées positives, deux indicateurs-clé dont les chiffres n’ont cessé de s’améliorer, alors que les tests sont désormais disponibles partout.

Les restaurants ont pu rouvrir en terrasse le 22 juin, moyennant des mesures de distanciation sociale, même si les New-Yorkais ne s’y bousculent généralement pas. Les coiffeurs ont également rouvert le 22, ainsi que beaucoup de magasins, moyennant le port obligatoire du masque et des capacités réduites.

Quant aux plages municipales, notamment celles très fréquentées de Coney Island ou des Rockaways, où l’on ne pouvait jusqu’ici que se promener, elles ont rouvert à la baignade ce mercredi.

Le maire a par ailleurs annoncé qu’il allait rouvrir d’ici le 1er août 15 piscines municipales, habituellement très prisées dans la moiteur des étés new-yorkais.