Cinéma Beaubien : De retour devant le grand écran

Plusieurs cinémas accueilleront les amateurs de films à partir de vendredi, dont le fameux Cinéma Beaubien. Il faudra toutefois réserver sa place avant de se présenter à l'établissement situé à Rosemont.

Depuis le 22 juin dernier, les cinémas peuvent rouvrir, à condition d'avoir 50 personnes maximum par salle et qu'une distance de 1,5 mètre soit maintenue entre les clients durant la projection. La plupart des salles ont toutefois eu besoin d'une période de préparation un peu plus longue, d'où l'ouverture du Cinéma Beaubien - mais aussi de plus grandes salles, comme les cinémas Guzzo - le 3 juillet.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

«Ce n’est pas une réouverture, mais la reprise des activités après une longue pause», soutient d’entrée de jeu le directeur général du Cinéma Beaubien, Mario Fortin, qui assure qu'une fermeture définitive n’a jamais été envisagée.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

Les amateurs de cinéma ne pourront pas arriver à l’improviste et devront réserver leur place sur le site internet du cinéma au préalable, mais à part ça, l'expérience client ne sera pas si différente d'auparavant, assure-t-il. Comme partout, les gens devront se laver les mains en entrant au cinéma, les employés porteront le masque et la visière, et des plexiglas seront installés aux comptoirs de service.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

«Pour garder le 1,5 mètre dans les salles, il va y avoir deux places de distance [entre les gens] pour ceux qui ne seront pas de la même famille», a assuré M. Fortin.Chaque salle possède son propre système de ventilation, ce qui permet ne pas échanger l’air entre toutes les salles du Cinéma Beaubien.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

Pop corn

Ceux qui aiment regarder un film en mangeant un bon pop corn peuvent se rassurer : le comptoir alimentaire continuera d'être en service, et les clients n'ont pas à porter de masques.

Les clients devront faire une mince concession : ils ne pourront pas mettre le beurre sur leur pop corn eux-mêmes; les employés s'en chargeront, souligne M. Fortin.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

Distribution variée

À partir de vendredi, neuf films seront présentés dans cinq salles au Cinéma Beaubien, dont 14 jours, 12 nuits, Mafia inc. et Portrait de la jeune fille en feu.

D’ailleurs, le directeur général ne s’inquiète pas pour la programmation pour les prochains mois, assurant que plusieurs films attendent d’être distribués.

«On va laisser une chance aux films qui ont été coupés à la mi-mars, et on va enchaîner avec des nouveautés», a-t-il indiqué.

Les heures d’ouverture du Cinéma Beaubien seront identiques à l’avant-pandémie, soit tous les jours de 10h à 21h.