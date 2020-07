Des déchets qui prennent de la place à Sherbrooke

Des dizaines de locataires ont laissé des meubles sur le bord de la rue après la journée du déménagement, mais la Ville de Sherbrooke ne les ramassera pas automatiquement cette année.

Le nouveau système de collecte des encombrants à Sherbrooke, en vigueur depuis avril 2020, fait en sorte que les citoyens doivent appeler la Ville pour qu’elle vienne chercher leurs rebuts.

Plus de 600 personnes ont pris rendez-vous pour la période des déménagements. Mais pour les locataires qui ont abandonné leurs meubles sans planifier une collecte, la responsabilité incombe au propriétaire.

«Nous faisons beaucoup de sensibilisation présentement auprès des propriétaires, et je rappelle que ce changement dans la méthode de collecte est pour réussir à détourner le plus de matières possible de l'enfouissement et de favoriser la revalorisation des objets», indique le maire Steve Lussier.

Le maire explique que pour l'instant, aucune amende n'est distribuée, et que la stratégie demeure la sensibilisation.

Des citoyens rencontrés par TVA Nouvelles critiquent très durement ce nouveau système.

Ils déplorent que des déchets traînent sur le bord des rues à Sherbrooke depuis un bon moment, comme personne ne vient les ramasser. Et évidemment, il y a encore plus d'encombrants depuis le 1er juillet.