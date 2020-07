Les cours de conduite chamboulés par la COVID-19

Les écoles de conduite ont dû s’adapter à la pandémie pour pouvoir reprendre leurs activités, alors que le confinement a retardé l’obtention du permis de conduire pour plusieurs.

Depuis le 15 juin, les élèves sont de retour sur la route, mais les écoles de conduite doivent s'adapter à la nouvelle réalité. Désormais, les cours théoriques sont donnés par vidéo-conférence.

«Les cours sont donnés en ligne, le contact n'est pas pareil avec les étudiants», explique Karen Perron, copropriétaire de l’école de conduite Tecnic de Saguenay.

Pour ce qui est des cours pratiques, c'est un peu plus complexe puisqu'il y a proximité à l'intérieur du véhicule entre l'élève et l'instructeur. L'élève et l'instructeur prennent place tout de même à l'avant. Il n'y a pas de cloison physique. Les deux portent cependant le masque et l'instructeur les lunettes.

«On désinfecte complètement le siège avec des lingettes, on nettoie tout ce que peut toucher l'élève» ajoute l’instructeur Michel Tremblay.

Aucun cours pratique n’a eu lieu entre les mois de mars et de juin. Seulement pour l'école de conduite Tecnic, ce retard de plusieurs semaines touche 600 jeunes à Saguenay et plus de 45 000 au Québec. Un retard qui sera long à rattraper.

«On va tenter de rattraper le retard d'ici la fin de l'année», précise la directrice générale du réseau d'écoles de conduite Tecnic, Mylène Sévigny

Afin d'y arriver, les cours sont modifiés. Désormais, les sorties de 2h sur la route sont favorisées afin de minimiser le temps de désinfection. De plus, un allègement des plans de cours donne un coup de pouce aux écoles.

«Les règles ont été assouplies, on peut maintenant faire plus rapidement les cours théoriques sans faire l'alternance entre la pratique et la théorie comme à l'habitude», explique Mme Sévigny.

La SAAQ indique pour sa part que les examens théoriques sont faits en classe en respectant une distance de deux mètres. Les examens pratiques se feront avec les mêmes règles que les écoles de conduite.