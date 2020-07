Wall Street monte après des chiffres de l'emploi américain meilleurs que prévu

La Bourse de New York a progressé jeudi avant un week-end prolongé, portée par un nombre record d'emplois créés aux États-Unis en juin et un recul plus important qu'attendu du taux de chômage.

Son indice vedette, le Dow Jones Industrial Average est monté de 0,36% à 25 827,42 points.

Le Nasdaq, à forte coloration technologique, a fini à un record, en hausse de 0,52% à 10.207,63 points et l'indice élargi S&P 500 est monté de 0,45% à 3130,01 points.

Comme la plupart des marchés financiers américains, Wall Street sera fermée vendredi, à la veille de la fête nationale américaine, et rouvrira ses portes lundi matin.

Sur l'ensemble de cette semaine raccourcie, le Dow Jones et le S&P 500 ont gagné 4% et le Nasdaq 4,6%.

Malgré un léger repli en fin de séance, les grands indices new-yorkais ont profité jeudi des chiffres de l'emploi aux États-Unis diffusés par le département du Travail.

L'économie américaine a créé 4,8 millions d'emplois en juin - un record sur un mois - grâce à la réouverture des commerces, des bars et restaurants, ce qui a permis une baisse du chômage plus importante que prévu.

Le taux de chômage s'établit à 11,1% contre 13,3% en mai. Les analystes eux attendaient un taux de 12,6%. Ce taux reste toutefois toujours loin du plus bas historique d'avant la pandémie de Covid-19 enregistré en février (+3,5%).

«C'est le deuxième mois d'affilée où les chiffres de l'emploi sont meilleurs, et de loin, que les attentes», note Adam Sarhan, fondateur de la société 50 Parks Investments.

Selon l'expert, cela «soutient l'idée que la situation s'améliore non seulement à Wall Street mais aussi pour le grand public.»

Au rang des autres indicateurs américains publiés jeudi, le déficit commercial s'est creusé de près de 10% en mai, l'économie américaine tournant au ralenti à cause de la pandémie, selon les données du département du Commerce.

Les commandes industrielles ont elles fortement augmenté en mai, mettant fin à deux mois d'effondrement, mais elles restent loin de leur niveau d'avant-crise, selon les chiffres publiés par le département du Commerce.

Le marché a désormais les yeux tournés vers les résultats du deuxième trimestre pour les entreprises cotées à Wall Street.

«Les attentes sont très basses, ce qui signifie que si les chiffres sont corrects ou même bons, cela pourrait ouvrir la voie à une hausse encore plus élevée des indices», prévient M. Sarhan.

Sur le marché obligataire, le taux à 10 ans sur les bons du Trésor américain baissait à 0,6693% vers 20H35 GMT contre 0,6758% mercredi soir.