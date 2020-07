Incendie majeur à Roberval: aucune accusation criminelle

Aucune accusation criminelle ne sera portée à la suite de l'incendie majeur qui avait ravagé le 21 mai dernier une quinzaine de résidences de Roberval, au Lac-Saint-Jean.

TVA Nouvelles a appris que l'enquête policière est complétée dans ce dossier.

«Le travail des enquêteurs est de déterminer s’il y a eu geste criminel, et dans ce cas-ci, on conclut à un feu d'origine accidentelle», a révélé vendredi le sergent Jean-Raphaël Drolet de la Sûreté du Québec (SQ).

Dans l'après-midi du 21 mai, c'est le visage de tout un pâté de maisons de Roberval qui avait été affecté. Six résidences avaient entièrement été détruites et neuf autres avaient été endommagées, sur les rues Ouellet et Louis-Jean.

Toute cette désolation avait été causée par la perte de contrôle d'un feu de débris de bois dans un foyer extérieur, pourtant muni d'un pare-étincelles.

Le Service de sécurité incendie de Roberval avait demandé à la SQ de déterminer si des accusations criminelles devaient être portées contre le responsable.

La SQ parle d'un travail exhaustif, qui n'a relevé aucune négligence.

«Toute la séquence des événements a été reconstituée, et nous avons recueilli plusieurs témoignages», a précisé le sergent Drolet.

«On avait une série de maisons mobiles qui sont à peine à 20 pieds les unes des unes», avait dit au lendemain du sinistre le capitaine du Service de sécurité incendie de Roberval, Guy Mailhot.

Cette proximité, jumelée à un soleil plombant et à de forts vents, avait compliqué le travail des sapeurs. Une interdiction de faire des feux à ciel ouvert était en vigueur, mais comme le foyer servant au brûlage des débris était muni d'un pare-étincelles, son propriétaire avait la permission de l'utiliser.

Le capitaine Mailhot recommande aux citoyens de toujours utiliser un foyer avec pare-étincelles, de surveiller son feu, de s'assurer qu'il soit bien éteint et même d'arroser les cendres une heure après.