La Capitale et SSQ Assurance scellent leur union

La Capitale et SSQ Assurance ont annoncé vendredi l’officialisation de leur union qui fera naître «la plus grande mutuelle d’assurance au pays» avec son siège social à Québec.

Avec plus de 3,5 millions de membres et de clients, cette nouvelle compagnie comptera plus de 4700 employés à Québec, Montréal et Toronto, et promet d’être «un joueur d’impact à l’échelle canadienne dans le secteur de l’assurance».

«C’est avec fierté et enthousiasme que nous officialisons aujourd’hui notre regroupement. Notre nouvelle entreprise s’est donné les moyens de croître et de s’imposer dans une industrie en changement», a souligné dans un communiqué Jean-François Chalifoux, président et chef de la direction de la nouvelle compagnie.

C’est au cours de l’automne prochain que sera connu le nom de cette nouvelle entité. «Pour le moment, rien ne change pour les membres, les clients et les partenaires d’affaires. Toutes les ententes sont maintenues», a-t-on spécifié.

Les actifs sous gestion de la nouvelle entreprise s’élèvent à plus de 20 milliards $, et la valeur des primes à 5 milliards $. Elle devient ainsi le premier assureur collectif au Québec et le quatrième au Canada, a-t-on souligné.