La STM reconnaît l'existence du racisme systémique

La Société de transport de Montréal (STM) reconnaît l’existence du racisme et de la discrimination systémiques, emboîtant ainsi le pas à la Ville de Montréal et à son service de police.

«La Société de transport de Montréal reconnaît l’existence du racisme et de la discrimination systémiques et réitère son engagement à mettre en place les mesures nécessaires pour les combattre», peut-on lire dans une déclaration sobre adoptée par le conseil d’administration jeudi soir.

Dans le document rendu public vendredi matin, la STM a notamment pris les engagements suivants:

•Poursuivre ses initiatives afin de recruter une main-d’oeuvre représentative de la diversité de la population

•Développer des formations consacrées à la lutte au racisme et à la discrimination systémiques et les rendre accessibles à l’ensemble des employés

•Bonifier spécifiquement la formation des inspecteurs qui assurent la sécurité dans le réseau de la STM en y ajoutant des notions propres au profilage racial et social

•Élaborer des stratégies afin d’assurer la représentativité de la diversité dans ses instances de gouvernance

Entre 2015 et 2019, la proportion d'employés issus des minorités visibles au sein de la STM a considérablement augmenté, passant de 25,5% à près de 34 %, rappelle la société de transport.

Du côté du syndicat des constables et agents de la paix de la STM, qui représente les inspecteurs, le président Kevin Grenier se dit convaincu de la présence de racisme et de discrimination systémiques au sein de la STM.

«On ne se mettra pas la tête dans le sable, il y en a», a souligné M. Grenier.

Il dit toutefois ne pas avoir été témoin d'actes racistes dans son département. «On est 180 inspecteurs et constables, on se croise tout le temps, c'est un peu plus gênant que si on était 5000 [employés]», a-t-il soutenu.

Le mois dernier, la Ville de Montréal et le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) avaient reconnu l’existence du racisme systémique et s’étaient engagés à le combattre.

Ces marques de reconnaissance faisaient suite à la publication d’un rapport de l’Office de consultation publique de Montréal (OCPM).