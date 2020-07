Le Château se lance dans la fabrication de chemises d’hôpital

L’entreprise montréalaise Le Château a entrepris de fabriquer jusqu’à 500 000 chemises d’hôpital dans le cadre des efforts visant à assurer un approvisionnement canadien en matériel de protection en temps de pandémie de COVID-19.

Le fabricant et détaillant de vêtements, de chaussures et d’accessoires a entamé cette production en collaboration avec la compagnie Logistik Unicorp qui a obtenu plus tôt cette année un contrat du gouvernement fédéral pour la production de plusieurs millions de blouses de protection de niveaux 1, 2 et 3.

«Le Château fabrique depuis toujours environ 30 % de ses vêtements dans ses propres installations de production canadiennes et dispose des capacités nécessaires pour livrer efficacement et rapidement cette commande vitale», a souligné Le Château dans un communiqué, vendredi.

«Nous sommes fiers de faire partie de la solution canadienne à la crise sanitaire actuelle qui sévit dans le pays depuis le mois de mars. Les derniers mois nous ont rappelé l’importance stratégique d’une fabrication locale», a-t-elle ajouté.

En mai dernier, Logistik Unicorp, dont le siège social est à Saint-Jean-sur-Richelieu, annonçait l’obtention de son contrat avec le fédéral, précisant que «plusieurs partenaires se sont déjà joints au projet et Logistik qualifie chaque semaine de nouveaux sites et de confection».

«L'octroi de ce contrat est une chance unique pour l'industrie textile canadienne de faire la preuve de sa polyvalence et de la qualité de sa production dans le créneau médical», a-t-on précisé.