Le compost partout au Québec d'ici 2025

Les foyers à travers le Québec seront tous munis d'un bac brun réservé au compostage, d'ici 2025.

La collecte des matières organiques sera ainsi instaurée dans toutes les villes de la province au courant des prochaines années, a annoncé vendredi le ministre de l'Environnement, Benoit Charette, à Montréal.

L'intégralité des matières organiques des industries, des commerces et des institutions sera aussi gérée.

Le gouvernement du Québec prévoit un budget total de 1,2 milliard $ d'ici 2030 pour la mise en œuvre de cette stratégie.

« Les municipalités gèrent les matières organiques depuis des années. Des dizaines de projets de valorisation des matières organiques ont été mis sur pied partout au Québec. L'annonce du gouvernement entretient des objectifs ambitieux qui ne pourront se réaliser sans le concours des gouvernements de proximité et l'investissement des moyens et sommes nécessaires. L'UMQ voit la Stratégie dévoilée aujourd'hui comme un engagement ferme du gouvernement à mettre en place un partenariat avec les gouvernements de proximité et à soutenir financièrement l'atteinte des objectifs de valorisation des matières organiques », a déclaré Mme Suzanne Roy, présidente de l'UMQ et mairesse de Sainte-Julie.

Pour l'UMQ, la Stratégie du gouvernement du Québec tiendra compte des particularités régionales de chaque municipalité. « Le déploiement sera complexe et devra s'harmoniser aux différences de chaque région. Nous percevons l'annonce d'aujourd'hui comme un engagement ferme du gouvernement à financer adéquatement les responsabilités croissantes des municipalités dans la gestion et la valorisation des matières organiques », a conclu M. André Bellavance, président de la Commission de l'environnement de l'UMQ et maire de Victoriaville.