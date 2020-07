Logements sociaux : la Ville achète deux terrains dans Côte-des-Neiges

La Ville de Montréal a fait l’achat de deux terrains dans le quartier Côte-des-Neiges pour que des logements sociaux et communautaires y soient construits.

Les deux terrains vacants, situés à l’angle de la rue Mackenzie et de l’avenue Mountain Sights, près de la station de métro Namur, pourraient accueillir deux projets d’environ 50 et 70 logements et ont été achetés au coût de 1,5 million $.

Ils seront vendus au cours des deux prochaines années à un organisme à but non lucratif qui pourra y développer des logements sociaux et communautaires.

«Les besoins en matière de logements abordables sont importants dans l’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce et il est primordial pour nous d’aider la population de notre territoire à se trouver un toit accessible et sain», a expliqué le responsable à l’habitation au comité exécutif à la ville de Montréal, Robert Beaudry.