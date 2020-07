EN IMAGES | Rocker au ciné-parc avec France D’Amour

Une France D’Amour à l’énergie aussi vivifiante que contagieuse a embrasé Mercier, jeudi soir, dans le cadre de la série TD musiparc.

Son parterre sur quatre roues avait beau se montrer parfois timide, la chanteuse a offert un concert généreux, à la hauteur de la bête de scène qu’elle a toujours été.

Photo Agence QMI, MARIO BEAUREGARD

Une quarantaine d’autos emplissait le grand stationnement du ciné-parc de la Rive-Sud. Il aurait pu y en avoir beaucoup plus. Dommage, car D’Amour, en grande forme, était visiblement heureuse d’empoigner à nouveau guitare et micro, flanquée de trois musiciens et une choriste. Au moins, ceux et celles qui y étaient ont pu se délecter de sa voix toujours limpide, de son humour taquin et de ses indémodables succès.

Tubes et nouveautés

«Quel courage de venir voir un spectacle dans vos voitures quand on annonce de la pluie... Je pense qu’on a la crème du public ce soir!», a déclaré la prestigieuse invitée en guise d’introduction. Une petite chorale de klaxons n’a pas tardé à lui répondre joyeusement.

L’auteure-compositrice-interprète a aussi rapidement saisi l’occasion de rigoler du contexte particulier qui l’accueillait.

Photo Agence QMI, MARIO BEAUREGARD

«Je vous vois, là! C’est pas parce que vous êtes dans vos voitures que je ne vous vois pas», a-t-elle avisé, à l’endroit d’un conducteur qui avait déclenché le mouvement de ses essuie-glaces.

Celle qui renouait avec ses racines rock l’automne dernier en proposant l’album D’Amour et Rock’n’Roll a ressassé plusieurs anciens tubes (Je n’irai pas ailleurs, Le bonheur te fait de l’œil, J’entends ta voix, Va t’en pas Animal, Vivante), ainsi que quelques titres plus frais (Courage, Tout à gagner, Bleus sur mon cœur), en se déhanchant, sautillant et se tortillant, les bras ballants, toujours sur une patte. Décidément, la mi-cinquantaine sied drôlement bien à France D’Amour.

Photo Agence QMI, MARIO BEAUREGARD

Entre les morceaux, la dame y est allée d’anecdotes comiques et de réflexions amusantes. Elle a notamment raconté avoir «mangé ses émotions» (sous forme de chips) pendant le confinement et avoir fait beaucoup de casse-têtes. Il n’y avait peut-être qu’elle, aussi, pour comparer La Voix aux Jeunes talents Catelli...

Formule sympathique

Préconisée comme l’une des solutions permettant aux artistes de rester en contact avec le public en cette période de pandémie et de distanciation sociale, l’expérience du spectacle en ciné-parc s’avère sympathique et se compare aisément à celle d’un rendez-vous de festival. On s’étonne même que le procédé n’ait pas été exploité avant.

Excepté qu’au lieu de se masser dans une foule possiblement porteuse de virus, on vit le moment davantage chacun pour soi, vitres levées ou baissées, radio syntonisée sur le bon poste pour entendre la musique comme si on roulait sur l’autoroute, le volume au maximum.

Photo Agence QMI, MARIO BEAUREGARD

L’expérience permet de continuer de profiter du spectacle, même s’il tombe quelques gouttelettes: le ciel se faisait d’ailleurs menaçant, jeudi, mais a finalement laissé l’assistance s’amuser en toute quiétude. Bien installé dans sa voiture, on se permet les mêmes friandises que lors des soirées cinéma de jadis et... on partage notre espace avec les moustiques, qui tiennent eux aussi à profiter de la fête! On offrira d’ailleurs ce conseil gratuit aux prochains spectateurs des événements musiparc : traînez votre chasse-moustiques! Vous nous en remercierez.

Évidemment, la formule comporte ses limites. Les nombreuses blagues lancées par France D’Amour tombaient parfois à plat jeudi, plusieurs personnes étant demeurées «confinées» dans leur carrosserie. Difficile de rire et d’interagir avec son voisin quand la ferraille nous sépare!

En revanche, la cacophonie de klaxons et de lumières qui saluaient l’artiste à la fin de ses chansons avait de quoi donner des maux de tête aux voisins (à plusieurs kilomètres, heureusement).

«Y’a des chars qui jasent entre eux autres», a badiné France au terme d’une endiablée «Tout à gagner». Quelques personnes installées sur des chaises pliantes ont toutefois fait le plaisir de réactions démonstratives à l’artiste, qui n’a pas ménagé les clins d’œil pour personnaliser son rapport avec ses interlocuteurs.

L’organisation de la série TD musiparc a par ailleurs veillé à rendre ses soirées divertissantes au maximum en offrant des jeux-questionnaires sur écran avant le début de la représentation. De la bière sans alcool était également distribuée gratuitement aux gens à l’entrée du site.

France D’Amour se produira à la Baie de Beauport, à Québec, ce vendredi, 3 juillet, toujours dans le cadre de la série TD musiparc. Plus d’informations sont disponibles au musiparc.com.