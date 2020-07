Saguenay: la vitesse excessive dénoncée dans le rang Saint-Damien

La vitesse excessive dans les rangs de la région de Saguenay est une problématique courante.

Mais les citoyens en ont assez et dénoncent la situation propre au rang Saint-Damien de l’arrondissement de Jonquière.

La vitesse maximale y est fixée à 70 km/h. Cependant, rares sont ceux qui respectent cette limite.

«C’est vraiment dangereux», a dit vendredi Dany Thériault, un résident, en entrevue avec TVA Nouvelles.

L’endroit est dangereux puisque l’espace réservé aux cyclistes y est étroit, et avec les automobilistes qui font souvent des excès de vitesse, ils sont plusieurs à ne pas se sentir en sécurité.

«Nous devons souvent être dans la rue parce que nous n'avons pas assez d’espace. Certains automobilistes font des dépassements excessivement dangereux, je ne viendrais certainement pas ici avec ma famille», a relaté le cycliste Jean Larocque.

Certains vont même jusqu’à se déplacer ailleurs pour éviter de circuler dans ce secteur.

«Les citoyens vont marcher dans les champs parce que ça roule trop vite dans la rue», a indiqué le résident Rémy Vaillancourt.

Cette problématique perdure depuis un bon moment, selon la police.

«Ce n'est pas nouveau. Dans les rangs, il y a toujours eu de la vitesse. Cependant, avec la COVID-19 il y avait moins de gens sur les routes, donc certains automobilistes pouvaient être tentés d'aller plus vite, car ils se croyaient seuls», a expliqué le responsable des communications de la police de Saguenay, Carl Tremblay.

«Avec le déconfinement, il y a de plus en plus de circulation, il faut donc redoubler de prudence, nous voulons d’ailleurs informer les citoyens que nous sommes présents sur les routes et ceux qui font des excès de vitesse seront arrêtés.»