Un conducteur de VTT arrêté après un accident ayant fait deux blessés

Un conducteur de VTT a été arrêté vendredi pour avoir conduit son véhicule avec les facultés affaiblies à Magog, en Estrie, dans la foulée d’un accident impliquant deux autres personnes.

L'accident est survenu vendredi, vers 3 h du matin, sur le chemin Arpin.

«Sur place, le conducteur du VTT a mentionné aux premiers répondants qu’ils étaient trois sur son engin et que cela aurait contribué à rendre la manœuvre difficile pour tourner, alors qu’ils arrivaient dans une courbe. Lors de sa sortie de route, l’arrière du véhicule aurait percuté un arbre, ce qui aurait éjecté les deux passagers qu’il transportait», a relaté la Régie de police de Memphrémagog, dans un communiqué.

Les deux blessés, un homme et une femme d'une vingtaine d'années, ont été transportés à l’hôpital pour des blessures «relativement mineures», a indiqué la police.

Quant au conducteur, un résident de Magog âgé de 21 ans, il a été arrêté pour conduite d’un véhicule avec les capacités affaiblies par l’alcool, puis libéré par voie de sommation.

«En plus de l’accusation criminelle, le suspect a reçu un constat d’infraction pour avoir conduit avec de l’alcool dans son organisme, alors qu’il ne possède qu’un permis de conduire probatoire (tolérance zéro), a mentionné la Régie de police. Il a aussi reçu des constats d’infraction parce qu’il ne portait pas de casque protecteur et parce qu’il transportait plus d’un passager à bord de son VTT.»

L’individu a vu son permis de conduire suspendu sur-le-champ pour une période de 90 jours.