Alerte générale pour un incendie majeur à Lévis

Plus de soixante pompiers s’affairent à combattre un incendie majeur qui s’est déclaré dans un commerce de palettes de bois à Lévis, samedi soir.

Valérie Pichon / SCOOP / Agence QMI

Le brasier a pris naissance dans l’entrepôt de la compagnie Palettes Pal Bois, au 795, Chemin Industriel, dans le secteur de Saint-Nicolas.

« Le feu s’est ensuite propagé au bâtiment qui présentement la proie des flammes et pratiquement détruit par l’incendie », précise le directeur adjoint au Service de sécurité incendie de Lévis, Richard Amnotte.

Photo Agence QMI, Guy Martel

Selon M. Amnotte, les flammes se dirigent vers la gauche de l’immeuble, vers l’Est, et vers la cours arrière, là où on retrouve beaucoup de combustible et de machinerie.

« Il y a une menace de propagation de l’incendie dans une forêt située au sud de l’immeuble. La SOPFEU a été appelée en assistance », indique-t-il.

Photo Agence QMI, Guy Martel

Deux avions-citernes, des CL-415, de la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) sont en direction pour contrôler l’incendie. Une alarme générale a été lancée et des pompiers de cinq municipalités ont été appelés en renfort.

