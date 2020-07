Ces endroits où les autorités reconfinent

Face à un rebond des contaminations par le coronavirus, les autorités ont décidé dans plusieurs pays de réintroduire des mesures de confinement, le plus souvent localisées comme en Catalogne ou à Melbourne samedi.

ESPAGNE

La Catalogne a ordonné samedi le confinement d'une zone comprenant quelque 200 000 habitants, autour de Lerida (nord-est). Entrées et sorties sont restreintes dans cette zone et les regroupements de plus de dix personnes interdits.

PORTUGAL

Dans la région de Lisbonne, nouveau "confinement à domicile" depuis le 1er juillet pour 700.000 habitants d'une vingtaine de quartiers, pour au moins deux semaines.

ALLEMAGNE

Deux reconfinements locaux d'une semaine ont été annoncés le 23 juin, concernant plus de 600.000 personnes dans deux cantons voisins, Gütersloh et Warendorf. Dans le premier, les mesures ont été prolongées jusqu'au 7 juillet. Un reconfinement avait déjà été décidé le 18 mai dans le canton de Coesfeld.

GRANDE-BRETAGNE

Le 29 juin, le gouvernement a annoncé un durcissement du confinement à Leicester, avec notamment la fermeture des magasins non essentiels, au moment où les restrictions étaient en voie d'assouplissement dans le pays.

ITALIE

À Mondragone, près de Naples, près de 700 personnes ont reçu l'ordre le 22 juin de se confiner sur leur lieu de résidence.

UKRAINE

Réintroduction le 19 juin de mesures strictes de confinement.

CHINE

Wuhan, berceau de l'épidémie, a été déconfinée à partir de début avril, mais la mairie a immédiatement réimposé un confinement à 70 quartiers résidentiels parmi les 7 000 de la ville.

INDE

L'État du Tamil Nadu (sud) a ordonné le reconfinement à partir du 19 juin jusqu'à la fin du mois de l'agglomération de Chennai. Cette mesure concerne environ 15 millions de personnes.

AZERBAIDJAN

Reconfinement strict à partir du 22 juin jusqu'au 1er août.

ÉTATS-UNIS

Plusieurs Etats ont fait marche arrière après des assouplissements ou fait une pause dans leur déconfinement, avec notamment une fermeture des bars en Californie, au Texas et en Floride, ainsi que des fermetures de plages en Californie et en Floride.

ARGENTINE

Mesures de confinement durcies à Buenos Aires et sa périphérie du 1er au 17 juillet.

Le 19 mai, Cordoba, deuxième ville d'Argentine, est revenue sur l'assouplissement du confinement.

PANAMA

Retour au confinement à partir du 8 juin dans la capitale et dans une province voisine.

GUYANE

Durcissement le 10 juin des conditions de circulation de la population de ce territoire français, avec un reconfinement pour les 16 communes (sur 22) touchées par le virus, du 13 juin au 15 juin, et une extension du couvre-feu les autres jours. Le 25 juin, la préfecture décide la fermeture de tous les bars et restaurants, un confinement ciblé d'une vingtaine de nouveaux quartiers, et le durcissement du couvre-feu.

LIBAN

Reconfinement de quatre jours, à partir du 13 mai au soir.

CISJORDANIE

Bouclage pendant cinq jours à partir du 3 juillet. Les autorités avaient déjà ordonné la semaine passée le bouclage temporaire des villes de Naplouse (nord), Hébron et Bethléem (sud).

AUSTRALIE

Des milliers de résidents de Melbourne, habitant dans plusieurs immeubles, devront rester confinés chez eux pour au moins cinq jours à partir de samedi.