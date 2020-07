Se marier en pleine pandémie: un défi pour les couples et l’industrie

Largement bousculée par la crise sanitaire, l’industrie du mariage a dû faire preuve d’originalité pour sauver un tant soit peu sa saison et procéder à l’union des amoureux qui tenaient absolument à sceller leurs destinées cet été.

Bien que la grande majorité des mariages ait été annulée ou reportée à l’an prochain, des couples ont réussi à se dire «oui» depuis le début de la pandémie et d’autres entendent le faire d’ici la fin de la saison estivale.

«Il y a des couples qui veulent se marier coûte que coûte, être ensemble, se tenir la main et devenir mari et femme. Pour eux, c’est primordial. Et ils célébreront plus tard avec les invités», expose Isabelle Radford, qui se spécialise dans les mariages intimes depuis plusieurs années à Québec.

C’est le cas de ces fiancés qui n’auraient repoussé pour rien au monde leur union :

Des amoureux se sont dit «oui» sur une île de Lanaudière en plein confinement, alors que la future mariée venait tout juste de frôler la mort.

Un couple de la Mauricie séparé durant 26 ans s’est retrouvé et entend célébrer un mariage intime au Château Frontenac.

Des fiancés de Baie-Saint-Paul ont adapté leurs plans à de nombreuses reprises en fonction des règles de la santé publique pour assurer la tenue de leur cérémonie.

Un couple de Lanaudière forcé de repousser son mariage pendant six ans a décidé d’aller de l’avant cet été.

Malgré la fermeture des lieux de culte, des couples étaient prêts à se marier à l’église en présence d’à peine cinq personnes durant la pandémie.

Mariages intimes

Les futurs mariés mais aussi toute une industrie n’ont eu d’autres choix que de s’adapter.

Les rassemblements ayant été limités à 10 personnes, puis à 50, les mariages intimes ont évidemment la cote cette année.

Isabelle Radford, qui travaille habituellement avec une clientèle internationale, a récemment reçu des appels de Québécois qui souhaitaient s’unir devant un petit groupe d’invités. «J’ai plus de téléphones, je vous dirais trois fois plus», plaide-t-elle.

À l’Auberge Saint-Antoine à Québec, l’équipe travaille sur la mise en valeur de ses suites et de ses salles de réception pour accueillir de petites célébrations.

Deux mariages regroupant une vingtaine de convives prévus à l’automne sont toujours à l’agenda.

À la cabane à sucre Constantin, à Saint-Eustache, toutes les unions de mai, juin et juillet ont été annulées.

L’établissement, qui accueille habituellement une centaine de mariages par année, n’a que huit célébrations à l’agenda pour août.

Mais le copropriétaire, Michaël Constantin, assure que son équipe travaille sur plusieurs plans afin de permettre la tenue des événements.

À la maison?

Les mariages à la maison et sur des terrains privés connaissent aussi un regain de popularité.

«Il y a des gens qui ont des parents plus âgés et qui ne veulent pas prendre de risque. On peut faire un décor dans la cour et s’il ne fait pas beau, on va à l’intérieur en suivant les consignes», plaide Mme Radford.

Déjà, le service traiteur du Groupe Restos Plaisirs, à Québec, a reçu des demandes pour les mariages à domicile.

«On est habitué à travailler dans des endroits où il n’y a pas de cuisine, que ce soit dans un chapiteau, dans un champ. On va être capable de s’ajuster», soutient le directeur Marc-André Chartier.

Lourdes pertes

Chose certaine, malgré toute cette bonne volonté, l’été 2020 est globalement à oublier pour plusieurs acteurs de l’industrie.

«On perd tous nos revenus», déplore Isabelle Beaudoin, de la Salle des promotions du Séminaire de Québec.

Tous les hôteliers, gestionnaires de salles, traiteurs, fleuristes et photographes avec qui Le Journal s’est entretenu ont confirmé que la quasi-totalité de leurs événements avait été annulée ou repoussée, affectant sérieusement leur chiffre d’affaires.

Mince consolation si elle en est une, l’été 2021 s’annonce déjà une saison record pour les mariages.

DIMINUTION IMPORTANTE DES DÉCLARATIONS DE MARIAGES ET D’UNIONS CIVILES

Mois 2019 2020 Mars 873 843 Avril 782 379 Mai 1570 362

Source : Directeur de l’état civil

— Avec la collaboration spéciale d’Alex Drouin, Simon Dessureault et Stéphane Sinclair