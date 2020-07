Voie de contournement ferroviaire de Lac-Mégantic: l’échéancier sera respecté

Sept ans après la tragédie de Lac-Mégantic, le gouvernement du Québec prévoit que l’échéancier pour le début des travaux de la voie de contournement ferroviaire, prévu en 2021, sera respecté.

Dans un communiqué émis samedi par le ministère des Transports, les autorités provinciales affirment que le projet «progresse de façon très satisfaisante».

«Le projet de voie de contournement a été élaboré au terme d'une démarche minutieuse et permettra le bien-être et la sécurité de la collectivité à long terme, tout en faisant en sorte que les entreprises locales puissent continuer de bénéficier d'un transport ferroviaire adéquat», peut-on également lire.

Après deux consultations citoyennes organisées par le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE) en 2017 et 2019, un rapport a été déposé au ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. Ce dernier finalise présentement l'analyse du projet et de ses effets sur l'environnement.

Des discussions sont également en cours avec Transports Canada afin d’assurer que le projet, financé à 40 % par le provincial et à 60 % par le fédéral, respecte les normes environnementales. C’est le gouvernement canadien qui assurera la direction du projet, qui est de compétence fédérale.

Rappelons que la tragédie ferroviaire de Lac-Mégantic, survenue le 6 juillet 2013, a tué 47 personnes quand un convoi a déraillé en plein centre-ville, provoquant un immense incendie.