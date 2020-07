L’interdiction de faire des feux à ciel ouvert modifiée

Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs a modifié l’interdiction de faire des feux à ciel ouvert en forêt ou à proximité.

La mesure entrée en vigueur dimanche entraîne la modification du territoire touché par l’interdiction, a indiqué la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU), par communiqué.

Les secteurs concernés correspondent aux MRC et territoires situés à Jamésie et Eeyou Istchee au Nord-du-Québec, le Domaine-du-Roy (Saguenay-Lac-Saint-Jean), Vallée-de-l’Or et Rouyn-Noranda (Abitibi-Témiscamingue), La Tuque (Mauricie), Antoine-Labelle (Laurentides), la Vallée-de-la-Gatineau (Outaouais) et Matawinie (Lanaudière).

L’interdiction demeure également en vigueur dans le périmètre visé par la mesure d’interdiction d’accès en forêt sur les terres du domaine de l’État et de la fermeture de chemins pour des considérations d’intérêt public, a-t-on précisé.

La SOPFEU a recensé une dizaine d’incendies encore en activité au Québec, alors que depuis le début de la saison de protection, pas moins de 535 incendies ont touché plus de 61 200 hectares de forêt.