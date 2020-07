[TD musiparc] Guylaine Tanguay a maîtrisé la bête

Après avoir offert des prestations à Gatineau, Bromont et Mercier, la nouvelle reine québécoise du country n’a jamais semblé intimidée par la formule.

Dès les premières mesures de Donnez-moi Un Tush Push, de son dernier album Country, on l’a sentie totalement à l’aise devant la soixantaine de voitures qui étaient au rendez-vous par cette superbe soirée de juillet.

Photo Pascal Huot

Elle avait l’air d’avoir fait ça toute sa vie, des spectacles en mode ciné-parc. Elle avait du gros fun, ça paraissait et le public a répondu, tout au long de la soirée, avec les klaxons et les lumières.

Photo Pascal Huot

Son pot-pourri aux épices cajuns avec Jean Johnny Jean, Disco et Fais Do do, Joue-moi du Zydeco et Aiko Aiko a donné le ton. Toute de noir vêtue, la Guylaine était totalement dedans. Elle n’a pas hésité à demander aux gens de chanter, qu’ils soient à l’intérieur ou à l’extérieur de leur véhicule.

Photo Pascal Huot

«C’est la première fois de ma vie que j’aime autant me faire klaxonner. C’est drôle à dire, mais on aime ça. On va s’ennuyer des coups de klaxon lorsque les choses vont revenir à la normale», a-t-elle lancé.

Photo Pascal Huot

Encore une fois, la qualité du son était à l’honneur. Et ça, c’est l'un des grands avantages de ces prestations diffusées sur la bande FM.

Photo Pascal Huot

Très électrique

Et avec une solide formation de quatre musiciens, incluant deux guitaristes très électriques, la chanteuse a pigé dans son répertoire tout en offrant des grosses reprises avec Ring of Fire de Johnny Cash, un segment consacré à Zachary Richard avec L’Arbre est dans ses feuilles, Cap enragé, Travailler c’est trop dur et La ballade de Jean Batailleur, Embarque ma belle de Kaïn, Suspicious Mind, Jailhouse Rock et Burning Love d’Elvis, et J’entends frapper de Pagliaro.

Photo Pascal Huot

Les choses vont tellement bien pour Guylaine Tanguay qu’elle a même réussi à dompter tous ces pare-brise et à faire yodler les klaxons.

Photo Pascal Huot

En ouverture de soirée, Jordan Lévesque, qui a participé à l’édition 2019 de La Voix, a offert une courte prestation.

Photo Pascal Huot

Il a pigé, accompagné par le guitariste Olivier Dauphinais, dans le répertoire de Chris Stapleton, Dan + Shay, The Chain, Keith Urban, Luke Bryan, et dans le Old Town Road de Lil Nas X. Il a aussi interprété son simple Je te vois encore.

Photo Pascal Huot

«J’ai l’impression de compter un but au Centre Bell», a-t-il lancé en entendant les klaxons résonner après Tennessee Whiskey.

Photo Pascal Huot

L’expérience TD musiparc se poursuit dimanche avec Brigitte Boisjoli à Bromont, avec le duo Dominic et Martin à Mercier, Marc Hervieux à la Baie de Beauport, Geneviève Jodoin et Laurence Jalbert à ICAR Mirabel, et Mélissa Ouimet à Gatineau.