La fermeture de la rue Racine à Saguenay attire les foules

La rue Racine, à Saguenay, a été fermée à la circulation vendredi dernier pour permettre aux commerçants d'étirer leurs activités sur l'espace public.

Entre 2000 et 3000 personnes ont profité de l'occasion pour se promener sur la rue, dans une ambiance festive à faire oublier la pandémie. Mais selon les commerçants et autorités de Saguenay, les citoyens ont tout de même respecté les règles.

«Sur les photos, les gens ont l'air regroupé, mais il y avait une distance entre chaque groupe de famille», a expliqué la mairesse, Josée Néron.

Selon la copropriétaire du restaurant Chez Georges, Sandy Laforge, «les gens étaient coopératifs, sauf ceux dans la file d'attente qui voyaient de l'espace sur la terrasse pour ajouter des tables».

Ces images font tout même craindre le pire à la Santé publique du Saguenay–Lac-Saint-Jean.

«C'est sûr que c'est inquiétant. En même temps, il faut profiter de l'été. Il y a des façons de le faire correctement», a affirmé le directeur régional de la Santé publique du Saguenay–Lac-Saint-Jean, Donald Aubin

La ville de Saguenay est prête à offrir son aide afin de faire respecter les règles, a confirmé la mairesse. «S'ils ont besoin de sécurité de la Ville, on va être là. Par contre, quand je suis passé vendredi, c'était très bien.»

Les commerçants grandement touchés par le confinement depuis plus de trois mois ont été ravis de l'initiative.

«Ça fait du bien d'avoir des gens et ça fait du bien de voir le chiffre d'affaires monter», a souligné la coordonnatrice de l’Association des centres-villes de Saguenay, Monique Gauvin.

«On a eu un achalandage formidable. Les gens étaient heureux, c'était plaisant de voir ça», a ajouté le propriétaire de la boutique Laflamme, Rock Delisle

Plusieurs avaient organisé des activités spéciales afin d'attirer les clients, dont des BBQ et des méchouis. Devant ces résultats, l'association des centres-villes pourrait ajouter d'autres dates à celle déjà prévues les 10 et 17 juillet. «Si ça plait aux commerçants, on va continuer. Pour l'instant, c'est bien parti!», s'est enthousiasmée Mme Gauvin.