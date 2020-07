Les irresponsables et les vieux sans-dessein de la COVID

Après des mois isolés sans pouvoir faire la fête et se changer les esprits, le déconfinement autant au Québec que chez nos voisins du Sud provoque des dérapages. La distanciation sociale n’est pas toujours respectée et des flambées de cas de COVID-19 sont recensées.

D’ailleurs, la direction de la santé publique de la Montérégie lance un appel aux clients qui ont fréquenté le Mile Public House du Quartier DIX30, le 30 juin, en raison de cas de COVID-19 confirmés.

Que pense le psychologue Gilles Vachon de l’attitude de certains qui refusent de porter le masque, qui ne respectent pas les 2 mètres et qui prennent à la légère les risques de contracter le coronavirus alors que d’autres suivent scrupuleusement les règles créant des frictions entre les deux groupes au passage.

«Il y a un policier et un délinquant chez chacun de nous. Quand ça fait notre affaire, on est prêt à passer à côté des règles surtout s’il y a un peu de plaisir et à imposer nos règles aux autres quand on a peur», nuance le psychologue.

«Toute cette tension sociale est en train de diviser les gens entre les irresponsables qui ne se protègent pas et les autres vieux sans-dessein», illustre Gilles Vachon qui se désole la situation.

