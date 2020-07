Québecor fera affaire avec la plate-forme d’affichage Broadsign

Québecor a annoncé, lundi, qu’elle avait choisi la réputée plate-forme d’affichage Broadsign pour gérer sa division d’affichage numérique, notamment dans les abribus.

Ce partenariat avec le groupe montréalais permettra à Québecor de simplifier son travail de gestion et de diffusion de contenu numérique grâce au contrôle centralisé de Broadsign.

«Le choix fut fort simple pour notre équipe, puisque Broadsign est le leader incontesté dans le domaine de l’affichage numérique. Nous avons rapidement développé une relation de confiance avec cette équipe d’expérience, qui nous a pleinement soutenus dans l’ensemble des étapes d’intégration du système», a indiqué Claude Foisy, vice-président à Québecor Affichage, par voie de communiqué.

L’intégration de Broadsign permettra à l’entreprise de télécommunications, de divertissement, de médias d’information et de culture de moderniser ses opérations. Québecor estime également que la rapidité d’exécution des campagnes de publicité sera améliorée, tout comme le ciblage.

«Nous croyons fortement que notre offre de service sera rehaussée grâce à l’utilisation d’une technologie robuste nous permettant une gestion rapide et efficace de la programmation et de la diffusion des contenus publicitaires», a poursuivi M. Foisy.

Québecor estime que son mobilier urbain rejoint environ deux millions d’étudiants et de professionnels en déplacement à Montréal, Laval et sur la Rive-Sud, ainsi qu’à Sherbrooke et Lévis.

«Avec des ventes et des opérations plus efficaces, et des capacités créatives améliorées, nous sommes confiants que les acheteurs médias verront encore plus d’avantages à travailler avec Québecor», a affirmé Maarten Dollevoet, vice-président principal des ventes chez Broadsign, qui est heureux de travailler avec une entreprise qui a une présente importante à Montréal.

À travers le monde, Broadsign compte 187 000 enseignes digitales, installées dans les aéroports, les centres commerciaux, les cliniques de santé et les transports en commun.