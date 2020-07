Trudeau ne sera pas à Washington mercredi pour la rencontre sur le nouvel accord de libre-échange

Le premier ministre fédéral Justin Trudeau n’ira pas à Washington cette semaine pour une rencontre avec les présidents du Mexique et des États-Unis sur le nouvel accord de libre-échange, a confirmé son bureau lundi.

Le premier ministre avait déjà laissé savoir vendredi lors d’un point de presse qu’il hésitait à participer à ce sommet marquant l’entrée en vigueur du nouvel accord, en raison notamment d'inquiétudes sur d'éventuels droits de douane sur l'aluminium canadien évoqués par les États-Unis. «Nous sommes toujours en discussion avec les Américains pour savoir s'il y aura un sommet trilatéral la semaine prochaine», avait mentionné M. Trudeau, vendredi.

Lundi, son bureau a confirmé qu’il n’irait pas à Washington.

«Nous souhaitons aux États-Unis et au Mexique une excellente rencontre mercredi, mentionne une déclaration du bureau du premier ministre. Bien qu’il y ait eu récemment des discussions concernant une possible participation du Canada, le premier ministre sera à Ottawa cette semaine pour tenir des réunions prévues du Conseil des ministres et participer à une séance du Parlement planifiée depuis longtemps.»

«Nous continuerons de travailler avec nos partenaires de l’ALENA pour veiller à ce que ce nouvel accord soit une réussite pour les trois pays», ajoute-t-on dans le message.

Le nouvel Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM) est entré en vigueur le 1er juillet. Il remplace l’ALENA qui datait de 1994.