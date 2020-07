Des balados pour Ludovick et Josélito

Josélito Michaud et Ludovick Bourgeois font désormais partie des voix de QUB radio. L’animateur et le chanteur proposent dès cette semaine des balados collés à leur personnalité.

Dans «Et après...?», Josélito Michaud réfléchit à voix haute avec des personnalités publiques de tous les horizons (artistes, politiciens, gens qui font l’actualité, etc.) à l’après-pandémie.

Dix femmes et dix hommes, parmi lesquels Kim Thuy (qui envisage la suite avec sa sagesse habituelle), Daniel Bélanger (qui revient sur son passé de préposé aux bénéficiaires et sur son album prémonitoire de 2007, «L’échec du matériel»), Pauline Marois, Ricardo Larrivée, Nicole Bordeleau, Denis Coderre, Danielle Trottier, Gregory Charles, Michelle Allen et le Dr Jean-François Chicoine, discutent avec Josélito de leurs points de vue divers.

Quelles seront les séquelles d’un tel événement? Allons-nous revoir nos objectifs de vie? Y a-t-il des leçons à tirer de la pandémie, des apprentissages à assimiler, des choses à reconsidérer pour éviter une nouvelle catastrophe? Que restera-t-il du passage du virus? Avec son habituel talent d’intervieweur, Josélito Michaud traduit à voix haute les questions qu’on se pose tous face à l’avenir. Le premier épisode de «Et après...?» est disponible dès maintenant au https://www.qub.radio/balado/et-apres.

Puis, dans «Apporte-moi ton C.V.», dont la première capsule sera mise en ligne ce jeudi, 9 juillet (https://www.qub.radio/balado/apporte-moi-ton-c-v), des artistes se confieront à Ludovick Bourgeois et à l’humoriste Christophe Dupéré – deux amis d’enfance – sur leurs expériences professionnelles passées. Premiers boulots, anecdotes croustillantes, emplois étonnants, parcours scolaires éclectiques : on aura droit à toutes sortes de souvenirs! On apprendra entre autres que Marc Dupré a été guide dans un ranch à 12 ans, serveur dans un restaurant chinois et commis de dépanneur de nuit. Phil Roy, Étienne Boulay et Jay Du Temple figurent aussi parmi les invités à venir de «Apporte-moi ton C.V.».

Les balados de Josélito Michaud et Ludovick Bourgeois sont disponibles au qub.radio et sur toutes les plateformes de diffusion de balados.