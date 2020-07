Des commerçants se privent de clients pour contenir l’éclosion

Des commerçants de Mercier, en Montérégie, ont décidé de leur plein gré de fermer leur établissement pour aider à contenir l’éclosion qui affecte leur ville, où on dénombre actuellement plus de 120 cas de coronavirus.

« Si on écoutait notre côté entrepreneur, on ne fermerait pas. Mais c’est un choix personnel et professionnel », soutient Ugo Dieumegarde, à la tête du Resto-bar La Chapelle.

Il a annoncé dimanche dernier à ses clients qu’il cessait temporairement ses activités « dans un souci de précaution et de solidarité », moins de deux semaines après sa réouverture.

Deux jours plus tard, la Brasserie distillerie Champ libre lui emboîtait le pas.

« On voulait faire partie de la solution plutôt que du problème », explique Alex Ganivet-Boileau, copropriétaire de la microbrasserie, qui ne donne plus accès à sa salle de dégustation ni à sa terrasse de 50 places distanciées.

La décision de ces commerçants est influencée par une éclosion de cas de COVID-19 dans la région, qui a forcé plusieurs commerces de Mercier – dont le Restaurant Grégoire et la boulangerie Fantaisie du blé – à fermer provisoirement.

Un moindre mal

Une fermeture temporaire est un moindre mal pour aider à freiner la propagation du virus dans la petite ville de 14 000 habitants, estime M. Ganivet-Boileau. Il précise que ni les clients ni les employés de Champ libre n’ont contracté le coronavirus.

Depuis l’annonce de la fermeture de la terrasse, mardi midi, plusieurs personnes lui ont écrit pour le remercier de prendre les devants et d’avoir la santé de la communauté à cœur.

« On est super ancrés dans notre communauté. C’était la chose à faire », dit humblement le brasseur.

Signe que le déconfinement est un sujet polarisant, d’autres ont fait savoir au copropriétaire du Resto-bar La Chapelle qu’ils désapprouvaient sa décision de mettre son établissement sur pause.

« Il y a des commerçants qui ne se sont pas gênés pour me dire que je faisais une erreur de fermer », dit Ugo Dieumegarde, qui ne regrette pas sa décision.

« Je voulais qu’on maintienne la santé de nos clients, de nos employés, mais aussi de notre réputation. »

En attente de tests négatifs

Le propriétaire d’un casse-croûte de la région, qui compte un employé infecté, leur en est reconnaissant.

« Chapeau à ces commerces-là. Personne n’est obligé de fermer », dit Jean-François Grégoire, du Restaurant Grégoire.

Il compte rouvrir dès que tous ses employés auront reçu le résultat négatif d’un test de dépistage.

► La santé publique tiendra une clinique de dépistage mobile le 9 juillet au centre communautaire Roger-Tougas, à la demande de la Ville de Mercier, qui est « consciente et préoccupée » par cette résurgence de cas.