Le renforcement des mesures sanitaires vole la vedette

Inquiètes à l'idée de voir surgir de nouvelles éclosions de COVID-19, des villes et provinces cherchaient à renforcer leurs mesures sanitaires, mardi, que ce soit en imposant le port du masque ou en s'attaquant aux déplacements interprovinciaux.

Ironie du sort, les nouvelles mesures entrées en vigueur mardi arrivent alors que le Canada observe une grande diminution du nombre de nouveaux cas de COVID-19 par rapport aux derniers jours. En mi-journée, 172 nouvelles infections et 15 décès avaient été rapportés au pays, pour un total de 106 107 cas et 8708 morts à ce jour.

Le nombre de décès a été plus élevé au Québec, la Belle Province ayant recensé neuf personnes ayant perdu leur combat contre la maladie dans les dernières 24 heures, ainsi que quatre autres décédées avant le 29 juin. Soixante nouveaux cas se sont aussi ajoutés au bilan québécois.

Ce sont cependant les éclosions de COVID-19 chez les jeunes, particulièrement en Montérégie, qui continuaient à retenir l'attention mardi. Le directeur national de la santé publique, Dr Horacio Arruda, a d'ailleurs révélé que le gouvernement étudie de façon «très intense» la possibilité d'obliger le port du masque dans les lieux publics clos partout au Québec.

La veille, la Ville de Montréal a annoncé qu'elle obligera le port du masque dans les lieux publics intérieurs d'ici la fin juillet.

Toronto et Ottawa se couvrent

La capitale fédérale et la plus grande ville du pays, elles, n'ont pas attendu aussi longtemps. Dès aujourd'hui, les citoyens d'Ottawa et Toronto doivent obligatoirement mettre un couvre-visage pour aller faire leurs courses ou visiter quelque lieux publics intérieurs que ce soit.

D'autres villes du Grand Toronto doivent suivre dans les prochains jours, au fur et à mesure que les conseils municipaux se réuniront pour approuver les règlements.

L'entrée en vigueur de l'obligation de porter un masque à Toronto et Ottawa survient alors que l'Ontario a recensé 112 nouveaux cas de COVID-19, soit son plus petit bilan depuis le 26 juin. Deux décès ont aussi été rapportés dans la province la plus populeuse du pays.

Une «bulle» plus hermétique

Par ailleurs, le calme est revenu dans les provinces de l'Atlantique où aucun cas n'a été annoncé mardi, après une éclosion au cours de la fin de semaine à l'Île-du-Prince-Édouard.

Cette éclosion, liée à un voyageur qui a passé du temps en Nouvelle-Écosse et cherchait à atteindre la province insulaire, entraîne un resserrement des règles de quarantaine.

En effet, le premier ministre de la Nouvelle-Écosse a indiqué que tout voyageur provenant de l'extérieur des provinces de l'Atlantique devra dorénavant indiquer où il compte passer sa période de quarantaine et fournir un numéro de contact. Des fonctionnaires vont appeler les voyageurs tous les jours et, s'ils ne peuvent être rejoints après trois tentatives, la police sera appelée, a détaillé Stephen McNeil.

«Nous avons travaillé si fort et sacrifié tellement dans cette province pour aplatir la courbe, pour se retrouver avec des gens qui viennent ici et se pensent au-dessus de tous, qui pensent que les règles ne s'appliquent pas à eux. Et bien, elles s'appliquent», a lancé M. McNeil en conférence de presse.

La situation au Canada:

Québec: 55 997 cas (5590 décès)

Ontario: 36 060 cas (2691 décès)

Alberta: 8389 cas (155 décès)

Colombie-Britannique: 2978 cas (183 décès)

Nouvelle-Écosse: 1065 cas (63 décès)

Saskatchewan: 805 cas (14 décès)

Manitoba: 325 cas (7 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 261 cas (3 décès)

Nouveau-Brunswick: 165 cas (2 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 32 cas

Yukon: 11 cas

Territoires du Nord-Ouest: 5 cas

Nunavut: 1 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 106 107 cas (8708 décès)