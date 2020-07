Mascouche veut aussi rendre le masque obligatoire et demande à Québec d’intervenir

Le masque sera obligatoire dans les lieux publics fermés à Montréal dès le 27 juillet, mais la mesure ne fait pas de sens si elle ne s’applique pas à toute la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), juge le maire de Mascouche.

Guillaume Tremblay souhaite voir le port du masque obligatoire s’appliquer dans les endroits publics de sa municipalité, et demande à Québec d’intervenir.

«On ne peut pas dire d’un côté... quand vous allez à Montréal dans les endroits publics vous êtes obligés d’avoir un masque, et quand on vient à Mascouche, à Longueuil, enlevez votre masque!», exemplifie le maire de la municipalité de Lanaudière.

«Il faut que ça soit un peu plus clair pour nos citoyens.»

Selon lui, plus les règles sont claires dans toute la CMM, plus elles sont comprises par l’ensemble de la population et donc appliquées.

Si le gouvernement n’impose pas le masque obligatoire partout dans la CMM, il faudrait que Mascouche procède à des changements réglementaires qui pourraient prendre jusqu’à un mois de demi, déplore l’élu de la municipalité de près de 50 000 habitants.

«On n’a pas de santé publique dans les villes limitrophes de Montréal. C’est pour ça qu’on demande au gouvernement du Québec de le faire rapidement», conclut le maire Tremblay.