Une ado potentiellement en danger près de Joliette

Une adolescente de Joliette manque à l’appel depuis déjà une semaine et la police craint pour sa santé et sa sécurité.

Léonie Watson, 16 ans, a quitté son lieu de résidence de Saint-Thomas, près de Joliette, le 30 juin.

Lorsqu’elle a été vue pour la dernière fois, elle portait un chandail à manches courtes noir et des chaussures noir et orange. Elle mesure 1,70 m (5 pi 7 po) et pèse 59 kg (130 lb). La jeune fille a les cheveux blonds, les yeux bleus ainsi qu’un anneau dans le nez et une cicatrice au bras gauche.

Toute information permettant de la localiser peut être transmise de façon confidentielle avec la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec en composant le 1-800-659-4264.