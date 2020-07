À 175 km/h sur le pont Samuel-De Champlain

Deux conducteurs ont encore été réprimandés cette semaine pour grand excès de vitesse après avoir circulé à près de 175 km/h sur le pont Samuel-De Champlain, dans une zone de 80km/h, déplore la Sûreté du Québec (SQ).

«La vitesse fait partie des quatre principales causes de collisions mortelles ou avec blessés, donc dès qu’on a des évènements importants liés avec la vitesse, l’alcool, le port de la ceinture ou les textos au volant, on les publicise parce qu’on veut vraiment sensibiliser les gens», indique Stéphane Tremblay, porte-parole à la SQ.

Interceptés à quelques minutes d’intervalle lundi dernier, les deux conducteurs ont chacun reçu une contravention de 1500$, incluant les frais, en plus de se faire retirer leur permis de conduire sur-le-champ, pour une période de 7 jours.

Ils verront également 18 points d’inaptitude être ajoutés à leur dossier de conduite respectifs.

Cause principale de collisions mortelles

Même si la SQ rappelle constamment aux usagers de la route de faire preuve de prudence au volant d’un véhicule, la vitesse demeure l’une des principales causes de collisions mortelles, alors qu’elle figurait comme cause probable dans près de 30 % des accidents en 2019, selon le plus récent bilan routier.

Il y a quelques semaines, un groupe de huit jeunes dans un même véhicule a été intercepté sur l’autoroute 5 à Chelsea parce que le conducteur roulait à une vitesse de 150 km/h dans une zone de 100 km/h.

Lors de l’interception, les policiers ont constatés que deux personnes se trouvaient dans le coffre arrière de la voiture, en plus des six autres à l'intérieur. Les huit passagers étaient tous mineurs, avait alors indiqué la SQ.

Les deux contrevenants s’étaient mérités une amende de 958$, tandis que le conducteur avait plutôt écopés de plusieurs constats d’infraction totalisant 1543$, pour excès de vitesse et pour avoir «toléré qu’une personne prenne place dans le coffre d’un véhicule en mouvement».

Une semaine plus tôt, dans la nuit du 19 juin, un autre conducteur avait également été arrêté après avoir franchi les 130 km/h dans une zone de 50 km/h sur le pont Jacques-Cartier, se méritant un constat d’infraction de 1533$ et 14 points d’inaptitude à son dossier.