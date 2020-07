La plage Jean-Drapeau ouvre le 11 juillet

La plage Jean-Doré du parc Jean-Drapeau va enfin ouvrir, le samedi 11 juillet, avec quelques semaines de retard en raison de la pandémie de COVID-19.

En plus de pouvoir se faire griller et de passer du temps en famille ou entre amis – en respectant la distanciation physique –, les adeptes de l’endroit vont pouvoir louer des canots, kayaks et pédalos ou encore s’amuser dans des structures gonflables (dès le 15 juillet).

Crise sanitaire oblige, la capacité d’accueil de la plage Jean-Doré a été réduite à 866 personnes et les visiteurs doivent réserver une plage horaire en matinée (10 h à 13 h 30 ou 10 h 30 à 13 h 30) ou en après-midi (14 h 30 à 17 h 30 ou 15 h à 18 h) sur le portail du parc Jean-Drapeau. Une heure servira à désinfecter le matériel entre le matin et l’après-midi.

Les vestiaires et le prêt de matériel ne seront pas possibles, si bien que les visiteurs devront être déjà vêtus de leur maillot de bain et avoir leur propre veste de sauvetage au besoin.

Des stations de désinfection des mains ont été déployées sur le site, qui devrait fermer ses portes le 7 septembre prochain après un été bien mérité.