La Ronde prépare sa réouverture

La date de réouverture du parc d'attractions La Ronde devrait être connue d'ici la fin de la semaine.

Le gouvernement a donné le feu vert à l'ouverture des parcs d'attractions le 25 juin dernier et, depuis, la date d'ouverture du parc montréalais est attendue des amateurs de sensations fortes.

«Depuis la mi-mars, nos employés de l’entretien n’ont pas eu accès au parc pour faire des inspections et de l’entretien. Ce n’est pas aussi simple d’ouvrir. On va faire une annonce dans les prochains jours», a confirmé mercredi la porte-parole de Six Flags, Karina Thevenin.

Le ministère de la Santé et des Services sociaux indique que le parc d'attractions peut reprendre ses activités s'il se plie au plan de sécurité sanitaire COVID-19 destiné à l'industrie touristique.

Joël Lemay / Agence QMI

Mesures sanitaires

La Ronde a déjà annoncé qu'elle utiliserait lors de sa réouverture un système de réservations afin de pouvoir contrôler le nombre de clients présents dans le parc en même temps.

Si on se fie au plan que Six Flags a préparé pour la réouverture de son parc Frontier Line, à Oklahoma City aux États-Unis, plusieurs autres mesures pourraient être mises en place.

La température des clients pourrait être prise à l'entrée, et un système de sécurité permettrait que les sacs soient inspectés sans que les employés aient à y toucher. Les commandes dans les restaurants se feraient avec les téléphones cellulaires.

Les diverses surfaces, incluant les wagons, seraient désinfectées fréquemment et les employés porteraient un masque, des gants ainsi que lunettes de sécurité.