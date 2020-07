New York prête à rouvrir ses écoles, 3 jours maximum en classe par semaine

La ville de New York est prête à rouvrir ses écoles pour la rentrée de septembre, avec trois jours maximum en classe par semaine pour les élèves, le reste de l’enseignement étant dispensé en ligne, a indiqué mercredi son maire Bill de Blasio.

La décision du maire de la capitale économique américaine reste cependant à valider par le gouverneur de l’État de New York, Andrew Cuomo.

Ce dernier a précisé mercredi qu’il ne prendrait une décision sur la réouverture des écoles que début août, après que les 700 districts scolaires de cet État de 20 millions de personnes eurent soumis des plans détaillés de réouverture pour leurs établissements, et compte tenu de l’évolution de la pandémie, qui continue à progresser aux États-Unis.

La ville de New York, à l’épicentre de l’épidémie en mars-avril, avait fermé ses 1800 écoles le 16 mars, pour ne plus les rouvrir jusqu’à la fin de l’année scolaire 2019-20, obligeant 1,1 million d’élèves à suivre un enseignement à distance.

Depuis, la pandémie a reculé de façon spectaculaire, mais elle progresse dans de nombreux États américains, menaçant de reprendre à New York comme un boomerang.

Selon le plan présenté par le maire, les élèves seront, à partir de septembre, répartis par groupes d’une taille inférieure à celle d’une classe normale, pour pouvoir maintenir entre eux une distance suffisante compte tenu des risques de propagation du coronavirus.

Ils auront l’obligation de porter un masque, de même que les enseignants et tout le personnel scolaire. La ville fournira des masques à ceux qui n’en possèdent pas.

Selon la formule type, deux groupes alterneront dans les bâtiments et passeront chacun généralement deux jours par semaine à l’école, avec en alternance un 3e jour.

« Nous savons que nous ne pouvons pas maintenir la distanciation sociale et avoir 100% de nos élèves dans nos écoles cinq jours par semaine », a déclaré le responsable du département de l’Éducation de New York, Richard Carranza. « C’est juste géographiquement et physiquement impossible. »

Les familles pourront aussi choisir que leurs enfants suivent les cours uniquement à distance, a indiqué Bill de Blasio. « Elles en ont tout à fait le droit et nous serons prêts » pour ça, a-t-il dit.

L’annonce intervient sur fond de pressions du président républicain Donald Trump pour rouvrir les écoles, que le gouverneur Cuomo, un démocrate, a vivement critiquées.