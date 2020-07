Le Dr Horacio Arruda a indiqué hier que la santé publique du Québec étudie l’obligation du port du masque partout au Québec. Vous semblez en accord avec cette mesure.

Voici quelques commentaires recueillis sur la page Facebook du Québec Matin.

«Il ne faut pas oublier que notre liberté s’arrête ou celle des autres commence.»- Francine

«Ceux qui ne veulent pas le porter n'ont pas encore perdu une personne chère, jeune, en santé, non-fumeur, comme moi! Portez le bande d’égoïstes!»- Charlyne

«Je porte la ceinture de sécurité quand je conduis et pourtant je me mets moi-même en danger si je ne la porte pas, raison de plus pour rendre le masque obligatoire, car il protège les autres, c'est donc une responsabilité collective.»- Claude

«Certes, nos libertés individuelles, mais, à quel prix? Dans cette optique, il me semble plutôt égoïste de refuser de porter un masque en passant outre le fait qu'on mette en danger la vie d'autres êtres humains. C'est bien cher payé pour un petit masque.»- Nicole

«C'est une question de responsabilité et de respect pour chacun d'entre nous.»- Carole

«Nous devons obligatoirement porter le masque si on veut éliminer une fois pour toutes ce virus le temps de trouver un vaccin.»- Raymond

«C’est triste à dire, mais la seule manière que ces gens-la vont comprendre c’est quand soit eux ou un membre de leur famille va contracter la COVID-19»- Lorraine

«Il y a pire que de porter un masque!!! Penser aux autres et se protéger en même temps c’est le gros bon sens! Comme on l’a vu, suivre les consignes semble impossible pour plusieurs.»- Carole