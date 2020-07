Une seconde maison des aînés confirmée à Québec

Une seconde maison des aînés sera construite à Québec, dans le secteur de Lebourgneuf, a confirmé mercredi la ministre Marguerite Blais.

L’établissement situé sur la rue de la Gandolière, mais dont on ne connait pas encore l’adresse exacte, dois pouvoir héberger 72 aînés et 24 adultes ayant des besoins spécifiques.

Il sera constitué de huit unités climatisées de 12 places chacune qui comporteront des chambres individuelles avec toilettes et douche adaptées pour chaque résident.

«Notre gouvernement accélère la transformation des milieux d'hébergement pour les aînés et les personnes ayant des besoins spécifiques. Cette construction d'une maison des aînés et alternative dans le secteur de Lebourgneuf démontre notre action dans ce dossier», a indiqué la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, par voie de communiqué.

Le gouvernement Legault s’est engagé à construire 2600 places en maisons des aînés ou en maisons alternatives d’ici la fin de 2022. Le coût de construction de chaque place est évalué à environ 600 000 $.