Alerte Amber pour deux fillettes de Lévis portées disparues

La Sûreté du Québec a déclenché jeudi à 15 h une alerte Amber afin de retrouver le plus rapidement possible deux fillettes de Lévis.

Norah Carpentier, 11 ans, mesure 1,57 mètre (5 pi 2 po) et est mince.

La dernière fois qu’elle a été vue, elle portait une casquette blanche et des sandales Nike blanches.

Gacieuseté Alerte Amber Québec

Romy Carpentier, 6 ans, mesure quant à elle 91 cm (3 pi) et pèse 19,5 kg (43 lb).

Au moment de sa disparition, elle portait un chandail rose, des boucles d’oreilles en argent en forme de cœur et du vernis à ongles rouge.

Gracieuseté Alerte Amber Québec

Les deux fillettes se trouveraient avec le suspect dans cette affaire, Martin Carpentier, 44 ans, également de Lévis.

Il mesure 1,78 mètre (5 pi 10 po) et pèse 59 kg (130 lb). Il porterait un t-shirt gris et des jeans et possiblement des lunettes.

Photo courtoisie

Toute personne qui l’apercevrait ou qui détiendrait des informations dans ce dossier est priée de faire le 911 immédiatement.