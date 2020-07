Nouvelles mesures de déconfinement: les bars de Trois-Rivières vont s’adapter

Les tenanciers de bars se voient imposer de nouvelles mesures. Fini la vente d'alcool dépassé minuit. La capacité d'accueil des bars ne pourra dépasser 50 % et la danse demeure aussi interdite.

• À lire aussi: Bars: pas d’alcool après minuit et pas de danse

Au centre-ville de Trois-Rivières, certains propriétaires préfèrent ces règles à une fermeture complète.

«C'est encore des ventes qu'on voit s'envoler. Mais si c'est ça que ça prend pour retrouver une vie normale rapidement, on va s'adapter encore une fois», a dit jeudi à TVA Nouvelles Louis Croteau, copropriétaire du bar Le Temple.

«J'aime mieux être ouvert avec des heures restreintes que de fermer complètement. Depuis deux semaines, ce n’est pas facile de gérer la clientèle», a commenté Mark Malone responsable du Bar l’Embuscade.

Le Bar l'Embuscade va d’ailleurs tenir un registre des clients qui fréquentent l’établissement. Un livre a été acheté pour ce faire et en cas d’éclosion, les autorités pourront ainsi retracer plus rapidement la clientèle.

Au bar La P'tite Grenouille, on affirme que la stratégie du gouvernement Legault pénalise tous les tenanciers alors qu’un mince pourcentage ne respecte pas les règles. Le bar prépare d'ailleurs sa réouverture pour jeudi prochain. On estime que la majorité des revenus se font entre 23 h 30 et 2 h du matin.

«On sait que ça va couper notre chiffre d'affaires de 75 %. On se demande si ça ne va pas déplacer le problème. Les jeunes vont sortir plus tôt et consommer plus tôt», a commenté Alexandre Brouillette, propriétaire du bar La P’tite Grenouille et de L’infidèle.

Les bars et les restaurants sont sur la corde raide. Dans un sondage, l'Association Restauration Québec dévoile que 61 % des établissements ne pourront survivre au-delà de six mois si rien ne change. Le ministre du Travail et de l'Emploi, Jean Boulet, n'exclut pas d'autres formes d'aides financières.

«Je suis sensible à la réalité financière des tenanciers de bars. Ce qui est important si on veut reprendre les activités le plus rapidement possible, la clé pour réussir, c'est de respecter les normes sanitaires», a déclaré le ministre Boulet.