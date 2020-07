Reprise imminente du service d'Intercar

La reprise des services de liaison en autocar au Saguenay-Lac-Saint-Jean se fera graduellement au cours des prochaines semaines.

Les autobus de groupe Intercar devraient reprendre la route dans les prochains jours. Le trajet entre Saguenay et Québec sera le premier à être rétabli.

«Saguenay, d’ici le 27 juillet, c’est décollé», a confirmé le président du groupe Intercar Hugo Gilbert. «Pour les autres régions, c’est trop tôt. Ça va se faire en séquences, avec deux ou trois semaines entre chaque ajout de liaison.»

La question de la rentabilité pose toutefois problème. Même si Québec a annoncé son soutien à l’industrie mercredi, seulement 75% des pertes pourront être absorbées par le nouveau programme.

Avec les mesures actuelles, 14 personnes pourront prendre place dans chaque autobus alors qu’on souhaiterait en accueillir 24. Selon M. Gilbert, au moins 50% d’occupation est nécessaire pour couvrir les frais fixes et variables.

De plus, l'expérience client sera complètement différente. En plus des nombreux bancs vides, plusieurs mesures seront mises en place : lavage de main, questionnaire à l’entrée, masque obligatoire et désinfection du véhicule.

Plus question de mettre les bagages dans la cabine. Les valises devront être déposées, par les clients eux-mêmes, dans les coffres des autobus. De plus, la toilette sera hors service. «On va faire des arrêts plus fréquents. On a déjà des arrêts repas. On va permettre aux gens de se soulager», a expliqué Hugo Gilbert.