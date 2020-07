Une murale en soutien au mouvement Black Lives Matter

Une nouvelle murale en soutien au mouvement Black Lives Matter a fait son apparition à l’angle de la rue Chambord et de l’avenue Mont-Royal Est, sur Le Plateau-Mont-Royal à Montréal.

Les deux artistes derrière la murale d’une quinzaine de mètres se regroupent sous le nom des Sales mômes (@salesmomesmtl). Tshokrodile et Louis Letters oeuvrent aussi séparément. En plus d’être partenaires artistiques, les peintres partagent leur vie amoureuse et désirent être nommés sous leur pseudonyme.

Le but derrière cette pièce unique sous le thème Black Lives Matter se veut un message d’appui aux personnes ayant vécu des actes de racismes au Québec. «Normalement on n’est pas très engagés dans nos murales. Mais pour [cette cause sociale] on a senti le besoin de faire passer le message et de soutenir la cause», lance Louis Letters.

Les deux graphistes de formation ont offert de peindre la murale de façon non lucrative en assumant les frais de la peinture. «On ne veut pas prendre la place d’une personne [Noire]. Il y a beaucoup d’activistes qui ont été victimes de ce genre de chose. On veut soutenir le mouvement, on est allé à la manifestation, on a vu les bonnes vibrations (sic) qu’il y avait puis on avait envie du coup de s’impliquer de cette façon-là», indique Tshokrodile.

CAMILLE LALANCETTE/24 HEURES/AGENCE QMI

Création

Achevée le 22 juin, la murale a pris deux jours à peindre. «C’est quand même une grosse murale, Océanne (Tshokrodile) a fait deux personnes et moi aussi j’en ai fait deux. Alors c’est plus de travail que d’habitude», explique Louis Letters.

Leur style particulier mélange des typographies qui prennent inspirations de tag et de graffitis qui sont la signature de Louis Letters. «Océanne (Tshokrodile) s’occupe plus des illustrations. Ça fait que nos deux styles s’accordent vraiment bien, ça fait une belle unité», souligne le graphiste.

Participation au Festival MURAL

Tshokrodile et Louis Letters performeront, en solo, au Festival MURAL dans la portion d’art temporaire qui s’appelle CorridArt. Il s’agit de 12 artistes qui peignent sur des panneaux de bois.