Une première Maison des aînés en Mauricie

L'ancien Canadien Tire de la rue Fusey dans le secteur Cap-de-la-Madeleine cédera sa place à une Maison des aînés, la première à voir le jour en Mauricie.

Les chambres y seront plus grandes qu'en CHSLD, et auront des toilettes individuelles et des douches adaptées. Elles seront regroupées par douze, et auront un accès à une salle à manger et à un salon.

Pour la ministre responsable des Aînés, Marguerite Blais, cet aménagement rendra les choses plus faciles en cas d'éclosion. «C'est beaucoup plus facile si on a à isoler des personnes qui sont atteintes de la COVID-19.»

La pandémie a d'ailleurs modifié les plans d’aménagement du centre. Plusieurs ajouts de dernières minutes ont été faits, comme l’installation de ventilation en pression négative, de vestiaires et de SAS pour permettre au personnel de se changer entre les unités.

Ces ajouts coûteront environ 55 millions $. Une dépense que la présidente du Conseil du trésor, la députée de Champlain Sonia Lebel, juge importante. «Je pense que c'est un coût que la société doit se permettre de prendre pour nos aînés.»

Le stationnement arrière de l'ancien magasin à rayons devrait être remplacé par un espace vert pour que les bénéficiaires puissent jardiner et profiter de la vue sur la rivière.

«C'est un super beau projet qui va aider pour la qualité de vie des aînés», s’est réjouie la conseillère municipale Sabrina Roy.

Sur les 96 places prévues, 24 sont réservées non pas aux aînés, mais aux plus jeunes dont la condition physique exige des soins particuliers. «Ils ont des besoins différents, ils ont des loisirs différents», a rappelé la ministre Blais.

Les premiers résidants devraient pouvoir emménager à l'automne 2022.