Une rencontre spectaculaire avec des bélugas

Un homme en visite sur la Côte-Nord a eu la chance d’admirer une dizaine de bélugas cette semaine lors de sa sortie au Parc marin du Saguenay Saint-Laurent, près des Escoumins.

Les mammifères marins essayaient de jouer avec sa planche, et il a craint qu’ils le fassent tomber dans l’eau à plusieurs reprises.

Maxime Grenier a publié une vidéo de son expérience sur les réseaux sociaux et on peut clairement apercevoir l’immensité de ces bêtes.

Il s’agit toutefois d’une espèce en voie d’extinction. Il est important de rester à plus de 400 mètres des bélugas pour leur sécurité, et évidemment, lorsqu’on est à bord d’une embarcation à moteur il faut garder nos distances et ralentir.

Il faut d’autant plus le faire pendant les mois de juillet et août parce que c’est à ce moment que les femelles mettent au monde leur petit.