Vif engouement pour la clinique de dépistage de Mercier

C’est journée de dépistage, jeudi, à Mercier, en Montérégie, après la détection récente de 18 cas de COVID-19 dans la localité.

De 9h30 à 16h00, les citoyens peuvent aller se faire tester au centre communautaire René-Tougas où un maximum de 500 tests pourront être réalisés.

Dès 10h30 ce matin, 500 étaient déjà inscrites, soit une heure après l'ouverture de la clinique.

Clinique de dépistage de Mercier. Plus de 500 personnes déjà inscrites et il n'est que 10:30... pic.twitter.com/EPaWVfEQqF — Marie-Anne Lapierre (@lapierma) July 9, 2020

La mairesse de Mercier, Lise Michaud, avait exigé qu’une clinique de dépistage soit déployée pour ses citoyens, visiblement inquiétés par cette nouvelle éclosion.

«Plusieurs personnes ont décidé de porter le masque parce qu’ils sont préoccupés et inquiets. Plus il va y avoir de tests, plus les gens seront rassurés», a dit Mme Michaud, en entrevue à TVA Nouvelles.

Bien que des tests soient effectués au Centre hospitalier Anna-Laberge à Châteauguay, la mairesse de Mercier souhaitait un dépistage plus massif et rapide.

Deux fêtes tenues à Sainte-Clotilde et à Saint-Chrysostome sont à la source de cette nouvelle éclosion. La fin de semaine dernière, des clients porteurs du virus ont fréquenté le bar Mile Public House, au DIX30 à Brossard.